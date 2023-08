Unentschieden gegen Aufsteiger Frintrop Union Nettetal verdient sich den Punkt nach der Halbzeit

In der vierten Minute der Nachspielzeit hätte sich dann beinahe die Einwechslung von Ex-Profi Tugrul Erat bezahlt gemacht. Als Innenverteidiger Nico Zitzen den Ball eroberte und links in den Strafraum hineinspielte, landete der Klärungsversuch eines Frintropers in den Füßen von Erat, der aus halblinker Position abzog und den Ball nur wenige Zentimeter neben den zweiten Pfosten setzte. Als Erat (90.+7) nach einem Einwurf den Ball in die Arme von Stefan Jaschin köpfte, hielt dieser den Ball ganz lange am Boden fest, wohl wissend, dass sich das Blatt in der zweiten Halbzeit gewendet hatte. Anschließend ertönte auch der Schlusspfiff durch Schiedsrichterin Christina Junkers aus Kaarst