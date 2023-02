Union Nettetal trifft auf FSV Duisburg Gegen die Sieglos-Serie und die neue Unbekannte der Liga

War das nötige Spielglück in der Hinrunde in einigen Spielen vorhanden, war dies in den letzten fünf Partien nicht der Fall. Im Spiel gegen Schonnebeck scheiterte Peer Winkens am Aluminium und auch der Ball von Drilon Istrefi sprang zwei Minuten vor der Halbzeit beim Stande von 1:2 vom Innenpfosten wieder ins Feld anstatt ins Tor. „Die Oberligaspiele sind diese Saison alle sehr eng. Es ist schon ein Unterschied, ob ich mit einem Unentschieden oder einem Rückstand in die Pause gehe“, so Schwan. Gegen den Cronenberger SC (0:0) verschoss Leonard Lekaj in der 36. Minute einen Foulelfmeter und verpasste es, den SCU auf die Siegerstraße zu führen. Auch dies sei ein Beispiel für die aktuell fehlende Effektivität. „Das sind alles Faktoren, die man klar benennen kann“, sagt Schwan.