Revanche für 0:6-Hinspielpleite Union Nettetal mit Coup gegen KFC Uerdingen

Damit hat sich der Vorjahres-Elfte acht Spieltage vor Schluss auf den achten Platz hochgeschoben. An der Zielsetzung ändert sich dadurch aber nichts, wie Schwan betont: „Wir wollen in unser siebtes Oberligajahr gehen, an diesem Ziel wollen wir festhalten. Mit dem elften Platz haben wir letztes Jahr die beste Platzierung unserer Oberligageschichte erreicht – dass wir die toppen wollen, steht neben dem primären Ziel natürlich auch außer Frage.“ Für Nettetal geht es am kommenden Samstag gegen Aufsteiger Union Frintrop weiter, der aktuell auf dem 15. Platz steht – eine gute Gelegenheit also für das Team von Andreas Schwan, die Siegesserie fortzusetzen und einen großen Schritt in Richtung siebtes Oberligajahr in Folge zu gehen.