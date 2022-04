Deutliche Niederlage gegen SC West : Denkzettel für Nettetal

In der Hinrunde kassierte Nettetal gegen den SC West bereits eine 1:4-Pleite – nun lief es nicht besser. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Im Spiel beim SC West will Union Nettetal nicht viel gelingen: Am Ende steht eine deutliche 0:4-Niederlage. Trainer Andreas Schwan sieht eine Leistung seiner Mannschaft, die ihm zu denken gibt – auch für die kommenden Aufgaben.

Der SC Union Nettetal hatte sich für sein Auswärtsspiel beim SC Düsseldorf-West viel vorgenommen, hatte das Team von Trainer Andreas Schwan die 1:4-Niederlage in der sogenannten „Einfachrunde“ noch prägnant im Kopf. Doch Profit konnte der SCU am Sonntag daraus nicht schlagen: Mit 0:4 (0:1) verlor die Mannschaft auch dieses Mal deutlich.

Dass die Düsseldorfer aufgrund ihrer Qualität innerhalb des Kaders eigentlich nicht in der Abstiegsrunde stehen dürften, ist ein offenes Geheimnis. Diese Tatsache war allerdings nicht der ausschlaggebende Punkt. „Es war von A bis Z heute ein Auftritt der schlecht war. Der Gegner geht als hochverdienter Sieger vom Platz“, sagte SCU-Coach Schwan nach dem Spiel.

Es hätten wichtige Punkte im Abstiegskampf werden können, doch am Ende wurden die Nettetaler aufgrund ihrer Leistung bitterlich enttäuscht. Es fehlte das Nachsetzen bei Ballverlusten, Zweikämpfe wurden nicht konsequent geführt und auch in der Laufbereitschaft ließ man den Düsseldorfern den Vorzug. „In vielen Punkten waren wir heute schlechter und haben das Spiel verdient verloren“, sagte Schwan weiter.

Richtig drin im Spiel waren die Nettetaler nur in den ersten zehn Minuten. Aber bereits in der 12. Minute brachte der ehemalige A-Junioren-Bundesliga-Spieler des 1. FC Mönchengladbach, Daud Gergery, für das 1:0 der Gäste. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Maciej Zieba (50.) auf 2:0, ehe er mit seinem zweiten Treffer (61.) für die Vorentscheidung sorgte. Paul Odendahl (78.) machte dann im Schlussabschnitt alles klar und traf zum 4:0-Endstand für die Hausherren. Zu allem Überfluss kassierte der eingewechselte Florian Wolters (83.) nach einer Notbremse die Rote Karte. „Wir können heute nichts schönreden“, sagte Schwan abschließend.

Mit solch einer Leistung wird es auch schwer in der kommenden Woche gegen den Cronenberger SC Punkte einzufahren, der mit 23 Punkten derzeit sechs Zähler Rückstand auf den SC Union Nettetal hat und gleichzeitig auf dem ersten Abstiegsplatz steht. „Mit dem Auftritt, den wir heute gezeigt haben, werden wir gegen Cronenberg auch nichts holen. Wir müssen es am Samstag deutlich besser machen. Das Spiel wird nicht leicht. Es ist ein absolut wichtiges Spiel für uns“, sagte Schwan vorausschauend.

Mit einem Sieg würden die Nettetaler das Polster, von derzeit sechs Punkten zu den Abstiegsrängen, noch einmal vergrößern. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison kassierte man im Dezember eine unglückliche 1:2-Niederlage. Nico Zitzen hatte die Nettetaler per Elfmeter mit 1:0 in Führung gebracht, ehe Cronenberg mit zwei Tore zurückschlug. Zuletzt kassierte die Cronenberger beim TV Jahn-Hiesfeld eine 3:4-Niederlage, bewiesen aber dennoch Moral. Nach einem 0:3-Rückstand konnte man zwischenzeitlich zum 3:3 ausgleichen.