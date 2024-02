Jahresauftakt für Union Nettetal Folgt auf die gute Vorbereitung auch ein guter Start?

Vier Siege aus vier Spielen: Der SC Union Nettetal wusste in den Testspielen der Wintervorbereitung zu überzeugen. Zudem gewann der Oberligist neben der Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal auch das Volksbank-Masters in Dülken. Am Freitagabend geht es nun darum, diese positiven Eindrücke mit in die Liga zu nehmen. Für das Team von Trainer Andreas Schwan geht es zum Auftakt in die Restrückrunde gegen SW Essen. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.