Umkämpfter Heimsieg gegen Schonnebeck Union Nettetal gelingt der Stimmungsumschwung

Fussball-Oberliga · Die Stimmung bei Union Nettetal war in der vergangenen Woche nach dem deutlichen 0:4 in Ratingen angespannt, das Heimspiel am Freitag gegen die SpVg Schonnebeck dementsprechend wichtig. Diesem Druck hielt der Oberligist stand.

17.09.2023, 17:05 Uhr

Am Freitagabend gewinnt Union Nettetal, hier mit Tugrul Erat (l.), gegen die SpVg Schonnbeck. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Niklas Bien