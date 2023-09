Im vierten Anlauf Ziel erfüllt – erster Dreier für Union gegen Mülheim

Die Partie war gerade erst angepfiffen, da führten die Nettetaler bereits mit 1:0. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Leonard Lekaj traf Ilyas Vöpel in der 4. Minute mit einem Lupfer in die lange Ecke des Tores. In der Folge diktierten die Nettetaler das Spielgeschehen. In der 17. Minute hätte Leonard Falter das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Lupfer aus 20 Metern ging knapp über das Tor. Nur eine Minute später verpasste Vöpel nach einer Flanke von der rechen Seite den Ball mit dem Kopf aus kurzer Distanz zwei Meter vor dem Tor nur knapp.