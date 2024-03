Vor Duell mit Büderich Union Nettetal braucht die Trendwende

Der SC Union Nettetal empfängt am Sonntag den FC Büderich zum Heimspiel. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz im Stadion an der Lobbericherstraße ist um 15:30 Uhr. Das Hinspiel dürfte allen Beteiligten noch in guter Erinnerung sein, damals trennten sich beide Mannschaft mit einem 2:2-Unentschieden voneinander. Das Ergebnis an sich war nichts Ungewöhnliches, allerdings fiel kein Tor aus dem Spiel heraus. Nach einem torlosen ersten Durchgang hatte Kevin Weggen die Büdericher mit zwei Elfmetern mit 2:0 in Führung gebracht, ehe auch Leonard Lekaj doppelt vom Punkt zum 2:2-Endstand traf.