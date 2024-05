Letztes Heimspiel Union Nettetal besiegt den Meister Baumberg

„Mit dem amtierenden Meister Baumberg hatten wir noch einmal einen richtig starken Gegner zum Abschluss. Wenn ich die Startelf sehe, haben sie auch wirklich mit Top-Leuten gespielt. Dementsprechend muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, was für einen Aufwand wir heute in beiden Hälften betrieben haben“, sagte Schwan. Das Wetter war dabei äußerst extrem. Neben starken Regenfällen gegen Ende des ersten Durchgangs folgte eine extreme Hitze in der zweiten Halbzeit.