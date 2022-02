Nettetal setzt Nachholspiel in den Sand : SCU verliert nach Traumstart noch 1:4 gegen den SC West

Fussball-Oberliga Der Oberligist setzt sein erstes Pflichtspiel des Jahres in den Sand. Am Mittwochabend verlor der SC Union Nettetal, trotz früher Führung, mit 1:4 gegen den SC Düsseldorf-West. Ganz zum Ärger von Coach Andreas Schwan.

Es war gerade einmal etwas mehr als eine Minute auf der Uhr heruntergespielt, da zeigte die Anzeigetafel das 1:0 für die Nettetaler an. Justin Butterweck war es, der sich nach Zuspiel von Pascal Schellhammer im Strafraum auf engem Raum durchsetze und den Führungstreffer der Nettetaler erzielen konnte. In der Folge sah alles nach einem zweiten Treffer der Unioner aus, doch es kam anders. Zunächst traf Ex-Profi und Spielertrainer Maciej Zieba (13.) zum 1:1-Ausgleich für die Gäste aus Düsseldorf. Als Nettetals Drilon Istrefi (18.) einen Spurt von der Mittellinie hinlegte und in den Strafraum hineinlief, hätte er nur quer auf den in der Mitte besser postierten Leon Falter legen müssen. Er versuchte es jedoch selber und scheiterte an Gäste-Torhüter Thorsten Pyka. Eine gute Viertelstunde später traf der nächste Ex-Profi und Spielertrainer für die Düsseldorfer. Ein Freistoß aus 20 Metern landete bei dem auf der linken Seite völlig blank stehenden Martin Wagner (32.), der per Direktabnahme zum 1:2 traf. Die Landeshauptstädter agierten zu diesem Zeitpunkt deutlich effektiver als die Hausherren – zwei Chancen ergaben in der ersten Halbzeit zwei Tore.