1. FC Mönchengladbach schlägt SC West : Neu-Trainer Houben startet mit Sieg

Fußball-Oberliga Bei seiner Rückkehr zum 1. FC Mönchengladbach feiert Neu-Trainer Stephan Houben einen optimalen Einstand: Gegen den SC Düsseldorf-West gelingt ein Heimsieg. Drei Tore innerhalb von zehn Minuten bescheren den Westendern den wichtigen Dreier.

Drei Tore binnen zehn Minuten legten im ersten Durchgang den Grundstein für den dritten Heimerfolg der Westender. Zuerst traf Kaies Alaisame (21.) nach Foulspiel an Ryo Iwata mit seinem dritten Saisontreffer vom Elfmeterpunkt zur 1:0-Führung der Hausherren. Keine 60 Sekunden später war es Jackson Morgan (22.), der auf 2:0 erhöhen konnte. Doch es kam noch besser aus Sicht des 1. FC: Nach erneutem Foulspiel an Iwata traf diesmal Niclas Hoppe (29.) per Elfmeter sicher zum 3:0. Für den 28-jährigen Hoppe war es der erste Treffer seit über 20 Monaten, er hatte zuletzt für Giesenkirchen im Dezember 2019 in der Landesliga getroffen.