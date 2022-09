Nach dem KFC nun gegen Velbert : Stürzt Nettetal den nächsten Spitzenreiter in der Oberliga?

Union-Jubeltraube nach dem Siegtor gegen den KFC Uerdingen. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Nach dem Sensationssieg über den KFC Uerdingen trifft Union Nettetal auf die SSVg Velbert, die seit der KFC-Pleite die Oberliga anführt. Kann die Schwan-Elf erneut überraschen?

Für den SC Union Nettetal steht nach dem spektakulären 3:2-Auswärtserfolg vor 1923 Zuschauern in der Grotenburg gegen den KFC Uerdingen mit dem Spiel gegen die SSVg Velbert das nächste Spitzenspiel in der Oberliga an. Die Nettetaler gehen entsprechend mit ordentlich Rückenwind in die Partie.

„Der Sieg in Uerdingen war natürlich gut für die Stimmung“, sagt Nettetals Trainer Andreas Schwan, der sich mit seinem Team aber nicht weiter großartig mit dem Spiel aufhalten will, dafür sei die Oberliga einfach zu schnelllebig, wie er sagt. Dennoch haben er und seine Spieler die einmalige Atmosphäre sehr genossen.

Die Velberter-Elf von Neu-Trainer Dimitrios Pappas hat einiges vor und will nach dem knapp verpassten Sprung in die Regionalliga in der Vorsaison im erneuten Anlauf den Aufstieg packen. Der hochkarätige Kader der Velberter blieb dabei größtenteils zusammen. Neu hinzugekommen ist zudem vom Regionalligisten SV Straelen Timo Mehlich, der vor seinem USA-Aufenthalt für den 1. FC Mönchengladbach in der A-Junioren-Bundesliga und Oberliga spielte. Reichlich Erfahrung bringt auch Patrick Schikowski mit, der vom Drittligisten SC Verl zum derzeitigen Spitzenreiter der Oberliga-Niederrhein wechselte. Ein echter Knipser hat sich aus den ersten sieben Saisonspielen bislang noch nicht herauskristallisiert, Robin Hilger führt hier die interne Torschützenliste mit zwei Treffern an.

Der SSVg Velbert ist das einzige Team in der Liga, das bislang noch keine Niederlage zu verzeichnen hat. Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden hat die Mannschaft bis dato 17 Punkte sammeln können. Der SC Union Nettetal hat bei einem Spiel weniger zehn Punkte und steht damit im Tabellenmittelfeld. „Velbert will aufsteigen und kommt als aktueller Tabellenführer, das sagt eigentlich schon alles über die Partie. Die Ergebnisse in dieser Saison sprechen für sich“, so Schwan.Die Velberter kassierten bislang auch erst zwei Gegentore.

Die Favoritenrolle ist demnach klar verteilt, zumal Nettetal die bisherigen Duelle gegen die SSVg noch nie gewinnen konnte. Verstecken will sich Schwan mit seiner Mannschaft dennoch nicht. „Wir freuen uns auf einen sehr guten Gegner. Unsere Mannschaft ist hochmotiviert, das nächste Spitzenteam zu ärgern. Dafür brauchen wir allerdings eine Top-Leistung“, fügt Schwan weiter an.