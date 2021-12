Gladbacher holen Punkt gegen TVD Velbert : Später Iwata-Ausgleich belohnt die FC-Rasselbande

Der 1. Mönchengladbach, hier mit Metin Türkay (M.), belohnte sich mit einem gegen den TVD Velbert. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball-Oberliga Gegen den TVD Velbert lief der 1. FC Mönchengladbach mit einer äußert jungen Startelf auf. Durch einen späten Ausgleichstreffer von Ryo Iwata holte der Oberligist einen Punkt. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt beide Trainer nicht mehr auf der Bank saßen.

Der Negativlauf des 1. FC Mönchengladbach ist vorerst gestoppt. Nach fünf Niederlagen in Serie spielte die Elf von Trainer Stephan Houben im Heimspiel gegen die oberligaerfahrene Mannschaft des TVD Velbert 1:1-Unentschieden und holte einen verdienten Punkt. „Wir sind froh, dass wir diese Negativserie beenden konnten. Es hätte mir für die Mannschaft sehr leidgetan, wenn wir heute wieder keinen Punkt geholt hätten. Wir haben versucht munter mitzuspielen. Das haben wir gut gemacht. Wir haben uns Chancen erarbeitet und erneut einen unfassbaren Zusammenhalt gezeigt“, sagt Houben nach der Partie am Samstag.

Er selber hatte nur knapp 30 Minuten die Verantwortung an der Seitenlinie, dann wurde er nach einem Wortgefecht mit Rot hinter das Stankett verwiesen. Doch was war passiert? Nachdem ein Velberter Spieler am Boden lag, ging es einem Gästespieler nicht schnell genug, ehe der Ball ins Seitenaus gespielt wurde. Darauf reagierte der FC-Coach, was der Schiedsrichter schließlich als Beleidigung interpretierte. In der zweiten Halbzeit wurde auch Co-Trainer Timo Reindorf des Feldes verwiesen, da er laut Schiedsrichtergespann bewusst das Spiel verzögert hätte. So hatte für die restlichen 30 Minuten Torwarttrainer Dirk Meier die Verantwortung für das Team.

Info Gladbacher Trainerduo sieht Rote Karten Aufstellung: Martins - Lüft, Shanazarifar, Eligon, Lingel - Türkay (72. Hoppe), Morgan, Torrens, Iwata (90.+1 Alexandrov) - Alaisame (82. Buschmann), Mbombo Tore: 0:1 Pöhlker (65.), 1:1 Iwata (85.) Rote Karten: Trainer Houben (30.), Co-Trainer Reindorf (58.)

Personell schickten die Mönchengladbacher erneut eine sehr junge Mannschaft ins Rennen. Mit Slone Matondo Armando Mbombo und Julio Torrens standen auch zwei A-Jugendliche in der Startelf. Für den gesperrten Cameron Kemp stand spielte Solomon Martins im Tor. Für den erst 18-Jährigen war es sein Debüt in der Oberliga, der aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Annullierung der Saison in der vergangenen Spielzeit lediglich zwei Einsätze in der A-Jugend-Niederrheinliga absolvieren konnte. Die fehlende Spielpraxis war Martins allerdings nicht anzumerken. „Er hat überragend gehalten. Das war ein Niveau, das ich selber in der Regionalliga selten gesehen habe“, lobte Houben seinen äußerst talentierten Torwart.