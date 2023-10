Nettetal vor Gastspiel beim KFC Uerdingen Gute Vorzeichen für einen erneuten Coup in der Grotenburg

Ein Wiedersehen wird es beim KFC mit Dimitrios Touratzidis geben, der seit Sommer für die Krefelder aufläuft. In der Saison 2018/19 und 2019/20 bestritt der torgefährliche Offensivspieler 43 Spiele in der Oberliga für die Nettetaler. Dabei gelangen Touratzidis 21 Tore. Anschließend wechselte er zum 1. FC Monheim, ehe er im Sommer vom FC Wegberg-Beeck dem KFC Uerdingen anschloss. In der aktuellen Spielzeit kam er für seinen neuen Klub bisher in vier Ligaspielen zum Einsatz, in denen ihm ein Treffer gelang.