Oberligist zu Gast beim KFC Uerdingen : Union Nettetals großes Spiel in der Grotenburg

Union Nettetal erwartet in der Grotenburg eine ungewohnte Kulisse im Amateurfußball. Über 2.000 Zuschauer werden beim Spiel gegen den KFC Uerdingen erwartet. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Fussball-Oberliga Der Name hat immer noch Wucht: KFC Uerdingen. Die Partie beim ehemaligen Bundesligist ist für jeden Amateurverein ein Ereignis. An diesem Wochenende ist der SC Union Nettetal zu Gast in der Grotenburg. Trainer Andreas Schwan fordert einen mutigen Auftritt seiner Elf.

Ein Spiel vor 2000 Zuschauern erlebt man als Amateurspieler nicht alle Tage. Genau so eine Kulisse erwartet Union Nettetal allerdings am Samstagabend: Um 17:30 Uhr gastiert die Elf von Trainer Andreas Schwan in der Grotenburg beim Ligaprimus KFC Uerdingen. Und dort kommen trotz des Absturzes in die Oberliga immer noch rund 2000 Besucher zu jedem Heimspiel, der KFC-Fanblock ist bereits ausverkauft. Auch für den neutralen Block gibt es keine Karten mehr. Und dann wäre da noch der Gästeblock „S“, für den sich die Anhänger der Nettetaler bereits reichlich mit Karten eingedeckt haben – denn ein Spiel in der Grotenburg bei einem ehemaligen Bundesligisten ist eben nicht alltäglich. Das Spiel wird daher für Nettetal ein ganz besonderes Erlebnis.

„Für uns ist es ein absolutes Highlight-Spiel – vor allem in so einem Stadion zu spielen, vor so einer großen Kulisse. Der KFC Uerdingen ist für mich der Topfavorit auf den Meistertitel und somit auf den Aufstieg“, sagt SCU-Coach Schwan zum Duell gegen den DFB-Pokalsieger von 1985 und ehemaligen Europapokal-Halbfinalteilnehmer, der damals noch unter dem Namen Bayer 05 Uerdingen seine Spiele bestritt. Vor zwei Jahren gehörte der KFC zudem als Drittligist noch zum Profifußball. Es folgte ein beispielloser Absturz mit vielen Vereinsquerelen nach dem Rückzug von Investor Mikhail Ponomarev.

Für gleich zwei Union-Spieler ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Neben Neuzugang Markus Keppeler konnte auch Kapitän Nico Zitzen bereits die besondere Atmosphäre vor der großen Anhängerschaft in der Grotenburg genießen. Der 25-Jährige kam als damaliger A-Jugendlicher in der Saison 2014/15 zu neun Einsätzen in der Regionalliga West für die erste Mannschaft des KFC.

„Die Atmosphäre in der Grotenburg ist toll und hat eine große Tradition. Die Fans unterstützen den KFC in guten sowie in schlechten Zeiten. Ich freue mich richtig auf das Spiel. Es ist für mich auch ein besonderes Spiel, weil dort mit Robin Udegbe noch einer spielt, mit dem ich selbst zu meiner Zeit dort auch zusammengespielt habe“, sagt Zitzen.

Personell kann Schwan für dieses Spiel aus den Vollen schöpfen. Offensivspieler Leon Falter befindet sich seit Anfang der Woche wieder im Mannschaftstraining. Lediglich Florian Heise wird den Nettetalern weiterhin fehlen. „Wir haben großen Respekt vor der Qualität des Gegners. Dennoch wollen wir den Uerdingern, unabhängig vom Spielsystem oder der Grundordnung, das Leben so schwer wie möglich machen, indem wir maximal unangenehm verteidigen und gleichzeitig mutig nach vorne spielen“, gab Schwan einen kleinen Ausblick auf den Auftritt am Samstag.

Verstecken will er sich mit seiner Mannschaft trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen nicht. Mit Spielern wie Shun Terada, Kevin Weggen, Pascale Talarski, Maik Odenthal, Kai-Bastian Evers oder Levan Kenia, der einst für den FC Schalke 04 in der 1. Bundesliga gespielt hat, ist Uerdingen der klare Favorit in der Liga und der Aufstieg quasi Pflicht. „Wir wollen selbst mitspielen und werden nicht von unseren Leitlinien abweichen und uns verstecken“, so Schwan.

