Flutlichtspiel am Freitagabend Hält Nettetals Heimserie gegen Schonnebeck?

„Die Mannschaft aus Schonnebeck ist im Vergleich zur Vorsaison noch einmal deutlich stärker geworden, weil sie den Kern der Mannschaft halten konnten und gezielte Verstärkungen vorgenommen haben“, sagt Andreas Schwan. Obwohl Schwan die Favoritenrolle eindeutig bei den Gästen sieht, hat er trotzdem das Ziel, Punkte zu holen. „Wenn wir es schaffen, anders als in Ratingen, von Anfang an konzentriert und präsent in den Zweikämpfen zu sein, ist für uns was möglich“, so Nettetals Trainer.