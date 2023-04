U19-Spieler Niklas Beenen Union Nettetal verpflichtet Talent vom KFC Uerdingen für die Innenverteidigung

Die Saison in der Oberliga Niederrhein geht für den SC Union Nettetal in die heiße Phase: Parallel zum Abstiegskampf dreht sich auch schon das Transferkarussell für die kommende Spiellzeot. Mit Niklas Beenen (19) ist es den Verantwortlichen des SCU gelungen, ein vielversprechendes Talent aus der U19-Niederrheinliga-Mannschaft des KFC Uerdingen an die Christian-Rötzel-Kampfbahn zu lotsen. Der Abwehrspieler ist damit bereits der zweite Leistungsträger der Krefelder, der die U19 verlässt. Topstürmer Marcio Blank verstärkt bekannterweise in der kommenden Saison Regionalliga-Absteiger SV Straelen in der Offensive