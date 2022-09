Niederlage gegen Spitzenreiter Velbert : Zwei Elfmeter schlagen Nettetal

Fußball-Oberliga Der SC Union Nettetal hält gegen Spitzenreiter SSVg Velbert gut mit, muss sich aber 1:3 geschlagen geben. Die Führung von Union dreht Velbert durch zwei Strafstöße. Für Trainer Andreas Schwan hat die „abgezocktere“ Mannschaft gewonnen.

Dabei erwischte der SCU gegen Velbert einen optimalen Einstand: Ein Ballgewinn im Mittelfeld bescherte der Hausherren per Konter früh den 1:0-Führungstreffer durch Leon Falter (9.). Ahmetilhan Yavuz hätte in der 20. Minute bei einer ähnlichen Situation den zweiten Union-Treffer erzielen können, konnte den Ball allerdings nicht richtig verarbeiten. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich der Gäste, als Patrick Schikowski an der Grundlinie einen Ball halbhoch in den Strafraum brachte – dieser kam aus kurzer Distanz an den Bauch von Kapitän Pascal Schellhammer. Schiedsrichter Fasihullah Habibi erkannte in der Szene allerdings ein Handspiel und entschied auf Handelfmeter: Cellou Diallo (40.) ließ sich die Chance nicht nehmen und traf so zum 1:1-Ausgleich.