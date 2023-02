Torloses Remis gegen Baumberg in der Oberliga Nettetal zeigt sich formverbessert, verlängert aber seine Sieglos-Serie

Es dauert bis tief in die zweite Halbzeit, ehe die Partie in Schwung kam. Vor allem die Einwechslung von Morten Heffungs in der 62. Minute machte sich bemerkbar, der die Bälle vorne festhielt und sich über die Außenbahn des öfteren bis zur Grundlinie durchtankte. In der 77. Minute wäre es dann beinahe passiert, als Heffungs sich über die rechte Außenbahn gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und anschließend den Ball zurück auf Leon Falter spielte – ihm fehlten beim Abschluss nur wenige Zentimeter zur 1:0-Führung des SCU, der Ball ging links am Pfosten vorbei. Es war der bis dato gefährlichste Angriff der Nettetaler. Auf der anderen Seite parierte Leupers den Schussversuch von Enes Topal, der mit neun Toren der treffsicherste Torschütze der Baumberg ist.