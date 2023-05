Nettetal siegt gegen Hamborn Viel Aufregung, spätes Tor und drei Punkte

Beinahe wäre dem SCU ein Traumstart gelungen als Leon Falter in der 2. Minute den Motor anschmiss und über den halben Platz marschierte – doch aus spitzen Winkel scheiterte er an Hamborns Torwart Marius Delker. In der 13. Minute hatten die Nettetaler dann Glück, als Joel Bayram von der rechten Seite für Hamborn nur den linken Torpfosten traf. Die Gäste setzte in der Folge immer wieder Nadelstiche, kamen allerdings nicht zum Torerfolg. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gab es dann die große Chance zur Nettetaler Führung, als Falter nach Zuspiel durch Morten Heffungs den Ball in Richtung Tor platzierte – sein Schuss flog abgefälscht wenige Zentimeter über das Gehäuse (45.).