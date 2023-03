Coach Schwan beschwört das Kollektiv Union Nettetal hat wieder sein „altes Gesicht“ gezeigt

„Essen ist eine gute Mannschaft und steht zurecht unter den Top-Drei. Es wird schwer sein, die Offensive komplett auszuschalten. Wir sind aber guter Dinge, dass wir am Sonntag zumindest nicht verlieren“, so Schwan. Die Essener haben mit Noel Futkeu den torgefährlichsten Spieler der gesamten Oberliga in ihren Reihen. In 28 Spielen hat der Angreifer, der zuvor für die U21 des 1. FC Köln und RW Essen in der Regionalliga West auflief, bereits 28 Tore erzielt.