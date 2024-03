Sieg in Homberg Union Nettetal - mit guter Ordnung zu drei Punkten

Die Nettetaler hatten zwar von Beginn an die Kontrolle über das Spiel, die besseren Möglichkeiten gab es aber für die Hausherren. So verfehlte der Fallrückzieher von Andres Gerado Gomez Dimas das Tor nur knapp (7.). Die wohl gefährlichste Chance gab es für die Homberger in der 21. Minute, als Torwart Elvedin Kaltak einen Schuss aus spitzem Winkel parierte. Anschließend war Nettetal noch ein Stück besser im Spiel und erspielte sich ebenfalls Möglichkeiten. Zwei Minuten später wählte Leon Falter den Abschluss ein Ticken zu spät, weshalb sein Schuss geblockt wurde. In der 37. Minute brachte Gero Wolters einen Freistoß in Richtung Winkel, den Torwart Kenneth Hersey zur Ecke abwehren konnte.