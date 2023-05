Sieg über den MSV Düsseldorf Union Nettetal gelingt großer Schritt zum Klassenerhalt

„Wir hatten in zweiten Durchgang viele gute Aktionen im Offensivbereich, die wir spielerisch gelöst haben, die so der Schlüssel zum Sieg waren. Kompliment an die Jungs, die bei dem Wetter nachgelegt und sich so in der zweiten Halbzeit gesteigert haben. Aufgrund der Chancen in der zweiten Halbzeit ist der Sieg auch verdient“, sagte SCU-Coach Schwan