Sieg beim Cronenberger SC Mit starkem Schlussspurt sichert sich Nettetal den Klassenerhalt

Nach dem Seitenwechsel war das Team von Schwan weiter am Drücker, es dauerte jedoch bis zu 73. Minute, ehe Falter nach einer Einzelleistung zur 2:1-Führung traf. Doch wiederum kam Cronenberg zurück: Dominik Heinen erzielte in der 80. Minute den 2:2-Ausgleich, womit der vorzeitige Klassenerhalt vorerst erledigt war. „Das war schade. Ich glaube, wir hatten so viele Torchancen wie noch nie in Cronenberg – und dann bekommt man zehn Minuten vor dem Ende so einen Nackenschlag“, sagt Schwan und fügt zur Gefühlslage nach dem Ausgleich an: „Bei einem Remis weiß man: Am letzten Spieltag ist man dann richtig gefordert, da kann alles passieren.“