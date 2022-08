Perfekter Start in die Oberliga : Nettetal grüßt von oben

Peer Winkens jubelt nach seinem Tor zum 2:0 für Nettetal mit seinen Mannschaftskollegen. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Durch einen 5:2-Heimerfolg am 1. Spieltag ist Union Nettetal Tabellenführer in der Oberliga. Trainer Andreas Schwarn sieht „perfekte 60 Minuten“ seiner Mannschaft.

Besser hätte der Start in die Saison für den SC Union Nettetal nicht laufen können: Zum Auftakt gab es einen verdienten 5:2-Heimerfolg gegen die SpVg Schonnebeck. „Im fünften Oberliga-Jahr haben wir es endlich mal geschafft, das Auftaktspiel zu gewinnen“, sagte SCU-Coach Andreas Schwan nach dem Spiel zum Sieg seiner Mannschaft.

Leon Falter hatte die Nettetaler nach Zuspiel durch Ahmetilhan Yavuz in der 14. Minute früh mit 1:0 in Führung gebracht. In der Folge drückten die Hausherren auf den zweiten Treffer, verpassten es allerdings, die Chancen in etwas Zählbares umzumünzen. Erst ein Freistoß aus gut 22 Metern durch Peer Winkens brachte in der 36. Minute das mehr als verdiente 2:0 für Union.

Mit seinem zweiten Treffer kurz nach der Pause sorgte Winkens (53.) dann schon fast für die Vorentscheidung, als er nach einem Eckball von Leonard Lekaj mit seinem linken Fuß von der linken Strafraumecke den Ball unhaltbar in die Maschen drosch. Aus Sicht der Nettetaler kam es noch besser, da Neuzugang Morten Heffungs in der 61. Minute zum 4:0 einnetzte. Anschließend bekam die Partie allerdings einen kleinen Knick.

Zunächst gelang es dem Schonnebecker Nermin Badnjevic, seine Mannschaft in der 65. Minute nach einem Konter auf 1:4 heranzubringen. Im Anschluss sah Badnjevic jedoch die Rote Karte: Nettetals Nico Zitzen wollte das Spiel verzögern und hielt den Ball fest, wonach sich Badnjevic sich zu einem Schubser hinreißen ließ, für den ihn Schiedsrichter Gianluca Röttgenin die Kabine schickte.

Mit einem Mann weniger auf dem Feld gewannen die Gäste trotzdem mehr und mehr Spielanteile. Die Folge war das 2:4, das allerdings durch ein Eigentor von Niklas Götte (74.) fiel, dessen Klärungsversuch ins Gehäuse von Maximilian Möhker landete. So mussten die Nettetaler anschließend eine Viertelstunde zittern, konnten die Führung aber am Ende über die Zeit bringen. Winkens (90.+1) gelang in der Nachspielzeit sogar noch der Treffer zum 5:2-Endstand.

„Die Truppe von Nettetal hat uns alles gezeigt, was zum Fußball dazu gehört. Wir können froh sein, dass wir nur mit einem 0:2 in die Halbzeit gegangen sind. Der Sieg ist in der Höhe absolut verdient für Nettetal“, sagte Gästetrainer Dirk Tönnies.

„Wir haben heute perfekte 60 Minuten gespielt. Viel besser kann man es gegen eine Top-Mannschaft wie Schonnebeck nicht spielen. Wir hatten eine gute Balance aus offensiven Aktionen mit Tempo und einer guten defensiven Grundordnung. Es war von außen immer erkennbar, dass wir die Zweikämpfe unbedingt gewinnen wollten. Ich freue mich riesig über den Sieg heute, den wir aber auch nicht überbewerten“, sagte Trainer Schwan auf der anschließenden Pressekonferenz.