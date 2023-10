Union Nettetal Im Lokalderby gegen St. Tönis zurück in die Spur?

„Eine Vorbereitung ist nicht immer aussagekräftig. Ich bin erst einmal froh, über die zwölf Punkte, die wir uns bisher hart erarbeitet haben. Wir lassen uns davon aber auch nicht blenden, weil wir wissen, wie schnell das in dieser starken Liga gehen kann. Deswegen ist es für uns nach den zwei Niederlagen, die wir zuletzt in Folge einstecken mussten, am Sonntag das Ziel wieder in die Spur zurückzufinden“, sagt Trainer Andreas Schwan, der bei St. Tönis eine durchaus schwere Aufgabe erwartet. Immerhin holte St. Tönis seinen bislang einzigen Ligasieg gegen den KFC Uerdingen (2:1), gegen den Union Nettetal vor zwei Wochen wiederum mit 0:6 unterging.