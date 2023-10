Heimpleite in der Oberliga Nettetal verliert Torspektakel gegen TDV Velbert

Es hätte derweil für Nettetal ein guter Start in die Partie werden können: Nach Ballgewinn von Maximilian Köhler landete der Ball bei Ilyas Vöpel, der aus halblinker Position an Torwart Robin Offhaus scheiterte (5.). Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs agierten die Nettetaler in der Defensivarbeit dann mit angezogener Handbremse, was die Gäste aus Velbert gnadenlos ausnutzen. In der 21. Minute leitete ein völlig unnötiger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung das 0:1 ein: Zwar gelang es zunächst Torwart Daniel Leupers den Schuss von Dario Schumacher zu parieren, doch der Ball landete genau vor den Füßen von Serkan Güzel, der nur noch einschieben brauchte.