Sieg gegen Homberg Nettetal setzt seinen guten Lauf fort

Vor knapp über 100 Zuschauern kam Union gleich gut ins Spiel und setzte erste Akzente nach vorne. Leon Falter kam in einem vielversprechenden Konter zum Abschluss, verwandelte aber nicht und so gehörte das erste Tor des Tages den Gästen: Homberg klaute Mittelfeldmann Peer Winkens in zentraler Position den Ball, in der Folge spielte der VfB die Kontersituation gut aus – Julian Bode stellte auf 0:1 aus Sicht der Gastgeber (20.).