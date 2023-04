Remis im Kellerduell gegen Monheim Nettetal belohnt hohen Aufwand mit einem Punkt

Von Abtasten in der Anfangsphase des Spiels war aufgrund der Brisanz dieses Duells keine Spur zu sehen. Der SCU war von Anfang an hellwach und erspielte sich vor allem im ersten Durchgang ein deutliches Chancenplus. Bereits in der 4. Minute landete der Abschluss von Drilon Istrefi nur wenige Zentimeter neben dem Tor. Bei einem weiteren Angriff brachte Istrefi den Ball über rechts ins Zentrum, ehe das Spielgerät an den Arm von Monheims Sebastian Spinrath sprang – Elfmeter in der 8. Minute für Nettetal. Peer Winkens scheiterte bei seinem Versuch allerdings an Torwart Björn Nowicki. „Eine frühere Führung hätte uns natürlich noch mehr in die Karten gespielt“, sagte Schwan. Und so musste sich seine Mannschaft weiter geduldig zeigen. Quasi mit dem Pausenpfiff war es dann aber so weit, als Leon Falter in der 45. Minute nach Zuspiel durch Heffungs zur 1:0-Führung traf.