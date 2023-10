Höchste Saisonniederlage Nettetal mit deutlicher Klatsche beim KFC Uerdingen

In der 32. Minute wehrte Nettetal eine Hereingabe in den Rückraum ab, dort stand Hinata Gonda, der aus der Distanz auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause setzte sich Pepijn Schlösser zweimal über die rechte Seite durch: Einmal stand Gonda (40.) zum 3:0 in der Mitte völlig frei; beim 4:0 traf Touratzidis (43.) per Flugkopfball am zweiten Pfosten ins Tor. Das Spiel war damit bereits zur Pause so gut wie entschieden.