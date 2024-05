Neben dem Klassenverbleib Dieses Ziel verfolgt Union Nettetal noch für den Saisonendspurt

Sichert sich Union Nettetal bereits am Freitag den vorzeitigen Klassenverbleib? Genau diese Ziel visiert die Mannschaft von Trainer Andreas Schwan gegen den VfB 03 Hilden an. Doch der Ligaverbleib ist für den Saisonendspurt nicht das einzige Vorhaben, das Nettetal anstrebt: Es soll auch eine „Top-10-Platzierung“ in der Endtabelle her, wie Schwan sagt. Aktuell hat die Mannschaft es selbst in der Hand: Mit derzeit 37 Punkten belegt Nettetal den zehnten Platz der Oberliga. Nach Platz elf in der Vorsaison wäre es dann die beste Platzierung der Vereinsgeschichte in der Oberliga. Diese Gelegenheit möchten sich die Nettetaler selbstverständlich nicht entgehen lassen.