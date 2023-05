Mit Sieg gegen Cronenberger SC Nettetal hat den Matchball zum Klassenerhalt

„Auswärtsspiele in Cronenberg sind nie leicht. Obwohl die Mannschaft als Absteiger feststeht, zeigt sie zuletzt durchweg eine gute Leistung. Wir haben auch im Hinspiel gemerkt, dass Cronenberg ein unangenehmer Gegner ist. Dennoch wollen wir den Schwung der vergangenen Spiele mitnehmen und im besten Fall den Klassenerhalt feiern“, so Schwan. Zumal die Nettetaler in der Meisterschaft in Cronenberg bisher noch nie gewinnen konnten. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 0:0-Unentschieden. Personell fällt für das Spiel Jan Pöhler nach seiner fünften Gelben Karte aus. Morten Heffungs fehlt am Wochenende wegen Urlaub. Zurück in den Kader kehrt dagegen Markus Keppeler.