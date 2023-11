Gegen „starken Gegner“ Nettetal erkämpft Remis unter Flutlicht gegen Straelen

Kurz nach Wiederanpfiff war Nettetal dann in Überzahl. Nach einem Foulspiel an Leonard Lekaj sah Straelens Isaac Kang (48.) zunächst Gelb, wegen Reklamieren gab es dann die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Anderson direkt hinterher. In der 61. Minute hatte Ilyas Vöpel die große Möglichkeit zum 2:1, als der Stürmer per Distanzschuss den Ball aus halbrechter Position in Richtung Gehäuse setzte. Torwart Alexander Geraedts hielt jedoch stark und lenkte den Ball über die Latte zur Ecke.