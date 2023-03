Später Ausgleich gegen TSV Meerbusch Morten Heffungs rettet Union einen Punkt für die Moral

Obwohl Nico Zitzen nach einem Zweikampf mit van Santen mit einer Kopfverletzung am Boden liegen blieb, ließ Regionalliga-Schiedsrichter Martin Ulankiewicz die Szene weiterlaufen. Oguz Ayaan (59.) nutzte den danach entstandenen Raum und traf zum 2:1 für Meerbusch. Die Hausherren gingen in der Schlussphase volles Risiko: Abwehrmann Nico Zitzen rückte mit in den Sturm. Morten Heffungs kam als zweite Sturmspitze auf den Platz, Marc Rommel machte über die Flügel Dampf, Justin Coenen spielte offensiv. Mit Lukas Hartmann und Florian Wolters kamen zudem zwei weitere Spieler, die frischen Wind in die Partie brachten. Die Mühen zahlten sich kurz vor Spielende aus, als Heffungs nach einer Ecke durch Leonard Lekaj (87.) den Ball über die Linie drückte.