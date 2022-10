Union Nettetal gastiert bei TuRU Düsseldorf : Kniffliges Duell an der Feuerbachstraße

Union Nettetal trifft am Mittwoch an der Feuerbachstraße auf TuRu Düsseldorf. Hier ein Foto aus dem Heimspiel der vergangenen Saison. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Fussball-Oberliga Für die bereits vierte Englische Woche in dieser Saison gastiert der SC Union Nettetal am Mittwoch bei TuRU Düsseldorf. Gegen das Team von Kapitän und Ex-Gladbacher Lukas Reitz möchte der Oberligist punkten, tat sich aber auch schon in der vergangenen Saison schwer an der Feuerbachstraße.

Der SC Union Nettetal ist bereits am Mittwochabend wieder in der Oberliga Niederrhein gefordert. „Zum Bergfest der Englischen-Woche“, wie SCU-Coach Andreas Schwan das Spiel unmittelbar nach dem Duell gegen VfB 03 Hilden am Sonntag bezeichnete, treten die Seenstädter in der Landeshauptstadt bei TuRu Düsseldorf an.

Rechnet man das Spiel in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit ein, ist es bereits die vierte Englische Woche für die Nettetaler in der laufenden Saison. Und das, obwohl das Spiel in Düsseldorf erst das zwölfte Meisterschaftsspiel der Nettetaler ist.

„Auswärtsspiele bei TuRu Düsseldorf sind traditionell eine knifflige Aufgabe. Wir müssen insbesondere in den Zweikämpfen sehr präsent sein und wollen etwas Zählbares aus der Landeshauptstadt mitnehmen, um den Gegner auf Abstand zu halten“, sagt SCU-Coach Schwan mit Blick auf die Partie. In der Tabelle hat seine Mannschaft nach bisher elf Spielen 17 Punkte auf der Habenseite und belegt damit den elften Tabellenplatz. Die Düsseldorf, die bisher ein Spiel mehr absolviert haben, liegen mit 15 Punkten zwei Plätze hinter den Nettetalern auf Platz 13.

Auswärts gab es bisher für den SCU an der Feuerbachstraße in der Oberliga nichts zu holen. In der vergangenen Saison verlor Nettetal trotz starker erster Halbzeit, in der das Team mehrere hundertprozentige Chancen vergab, am Ende mit 0:2 gegen TuRu. In dieser Saison soll es bei der erneuten Reise nach Düsseldorf besser laufen. Bei einem Sieg für die Schwan-Elf könnte die Mannschaft je nach Ausgang der weiteren Partien bis auf Platz sieben in der Oberliga vorrücken.

Zu tun bekommt es die Schwan-Elf am Mittwochabend auch mit Lukas Reitz, Kapitän der Düsseldorfer und absoluter Führungsspieler. Der 26-Jährige kam in der Jugend unter anderem für Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Mönchengladbach in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz und ist seit der Saison 2015/16 Teil der Düsseldorfer Mannschaft.

Union trifft auch auf TuRu-Kapitän Lukas Reitz (r.). Der hat in der U19-Bundesliga für Borussia und den 1. FC Mönchengladbach gespielt. Foto: RP/Benefoto

„Die Nettetaler haben einen eingespielten Kern und verfolgen insgesamt einen guten Plan“, sagt Reitz über die Unioner. „Wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen, sollten die drei Punkte heute bei uns bleiben“, fordert TuRU-Kapitän Reitz.