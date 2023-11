Oberliga Niederrhein Für Nettetal startet in Kleve ein anspruchsvolles Restprogramm

Mit Georg „Schorch“ Mewes hat derweil ein ehemaliger Trainer des SC Union Nettetal das Zepter in der sportlichen Leitung der Klever übernommen. Nachdem der 74-Jährige zunächst nur für die Kaderzusammenstellung mitverantwortlich war, bekleidet er seit Sommer inzwischen offiziell den Posten des sportlichen Leiters – eine Position, die seit dem Spätsommer 2018 vakant war. Mewes war als Trainer des SCU insgesamt zwei Spielzeiten verantwortlich. In seiner zweiten Saison 2007/08 verpasste er nur denkbar knapp mit der Mannschaft den Aufstieg in die damalige Niederrheinliga. Drei Punkte betrug am Ende in der Tabelle der Rückstand auf den SV Straelen II.