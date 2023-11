Nettetals Ilyas Vöpel Leistungsträger mit 100 Kilometer Anfahrt für jedes Training

„Wir sind gut eingestimmt und wollen nach dem Spiel die gleiche Punktzahl wie Straelen haben“, sagt Vöpel, der das Spiel unbedingt gewinnen will. Sein Trainer Andreas Schwan erwartet mit Straelen den nächsten Top-Gegner der Oberliga. „Die Stimmung und der Fokus im Training sind aktuell sehr gut. Wir freuen uns auf die nächste Herausforderung und das Flutlicht-Spiel. Um den Sieg in Kleve zu vergolden, müssen wir gegen Straelen erneut an unsere Leistungsgrenze zu gehen“, sagt Schwan. Am vergangenen Wochenende feierte Nettetal einen 4:0-Erfolg gegen Kleve. Personell muss der Coach seine Startelf allerdings erneut umbauen, da Nico Zitzen und Florian Wolters verletzungsbedingt ausfallen.