Erste Saisonpleite für Union Nettetal : Nicht effektiv genug gegen Baumberg

Trainer Andreas Schwan (l.) muss gegen Baumberg die erste Saisonniederlage einstecken. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Am 4. Spieltag der Oberliga kassiert Union Nettetal die erste Saisonniederlage: Bei den Sportfreunden Baumberg steht es am Ende 1:4. Trainer Andreas Schwan vermisst, was die Mannschaft in den ersten Spielen auszeichnete.

Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal hat am 4. Spieltag der Oberliga-Niederrhein die erste Saisonniederlage einstecken müssen: Bei den Sportfreunden Baumberg verloren die Nettetaler am Ende mit 1:4 (0:2). Die Anfangsphase machte zunächst noch Hoffnung aus Sicht von Nettetal, diesen Sonntag erfolgreich gestalten zu können. Das Resultat sah nach 90 Minuten dagegen anders aus.

Die ersten 30 Minuten des Spiels waren dabei ausgeglichen. Die erste gefährliche Chance des Spiels und die Möglichkeit zur 1:0-Führung hatte Union, als Peer Winkens in der 17. Minute am langen Pfosten den Ball nach einer Ecke von Leonard Lekaj nicht ins Tor drücke, sondern nur ans Außennetz. „Das wäre die Führung gewesen“, war sich Trainer Andreas Schwan hinterher sicher.

Info Doppelschlag von Baumberg vor der Pause Aufstellung Möhker – Lekaj, Zitzen, Götte, Pöhler – Hartmann (46. Istrefi), Erat (63. Keppeler) ; Coenen (81. Köhler), Winkes, Rommel (46. Ahmadi) – Yavuz Tore 1:0 Jöcks (33.), 2:0 Hömig (34.), 3:0 Hömig (46.), 3:1 Istrefi (48.), 4:1 Hömig (55.) Zuschauer 87 Nächster Gegner Sonntag, 4. September, SC St. Tönis

Die Baumberger zeigten sich auf der anderen Seite in der Verwertung der Torchancen effektiver. Nach einer halben Stunde gingen die Hausherren durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung – beide Tore fielen nach dem gleichen Muster: Ein hoher Ball über die Abwehrkette der Nettetaler landete bei Patrick Jöcks, der anschließend den Ball über Schlussmann Maximilian Möhker zum 1:0 ins Tor hob (33.). Die Entstehung des zweiten Tores lief ähnlich ab: Wieder flog der Ball über die Abwehrkette, dieses Mal war Robin Hömig der Abnehmer, der in der 34. Minute zum 2:0-Pausenstand traf.

Im zweiten Durchgang wollten es die Nettetaler besser machen. „Wir hatten uns vorgenommen, höher anzugreifen und all-in zu gehen“, erklärte Schwan. Der dritte Treffer der Baumberger fiel dann allerdings zum gänzlich ungünstigsten Zeitpunkt für Union: Hömig (46.) erzielte direkt nach Wiederanpfiff mit seinem zweiten Tor das 3:0.

Die Nettetaler zeigten sich trotz dieses Rückschlages nicht geschockt und antworteten prompt: Nach einem Freistoß durch Lekaj brachte Drilon Istrefi (48.) per Kopf seine Mannschaft zurück ins Spiel und verkürzte auf 1:3.

Die Nettetaler hatten in der Folge durch Tugrul Erat, der alleine im Eins-gegen-eins auf den Torwart zulief und scheiterte, oder Ahmetilhan Yavuz, der zweimal von außen in Szene gesetzt wurde, weitere gute Möglichkeiten. Doch die Nettetaler zeigten sich in diesen Situationen im Vergleich zu den ersten drei Spielen nicht effektiv genug. Mit seinem dritten Treffer machte Baumbergs Hömig (55.) zum 4:1 schließlich alles klar.

„Wir haben das Spiel heute verdient verloren. Baumberg war effektiv vor dem Tor und hatte einen guten Plan gegen uns. Wir sind heute nicht so in die Zweikämpfe gekommen, wie wir das in den ersten Spielen geschafft haben“, lautete das Fazit von SCU-Coach Schwan.

Zuvor hatte Union sieben Punkte aus den ersten drei Spielen geholt und dabei zwei Siege gegen Schonnebeck (5:2) und Velbert (3:1) gesammelt. In der Tabelle geht es nun mit sieben Punkten auf Platz sieben runter. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt fünf Punkte. Der VfB 03 Hilden, der mit zehn Punkten Dritter ist, liegt drei Punkte entfernt. Das Maß aller Dinge in der Liga bleibt der KFC Uerdingen mit zwölf Punkten aus vier Spielen. In der kommenden Wochen haben die Nettetaler spielfrei.