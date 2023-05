Oberligist baut weiter am Kader Ein Stürmer, ein Torwart und ein alter Bekannter für Nettetal

Trotz der offenen Zukunft, was die Ligazugehörigkeit angeht, kommen die Verantwortlichen bei der Personalplanung in großen Schritten voran. Nachdem vergangene Woche Niklas Beenen (KFC Uerdingen U19) als erster Neuzugang vorgestellt wurde, folgen in dieser Woche drei weitere Spieler. Aus der U19-Niederrheinliga-Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach wechselt Leo Stegner (19) an die Christian-Rötzel-Kampfbahn. Er erzielte in 18 Spielen insgesamt 19 Tore, für die Senioren der Westender in der Landesliga kam Stegner ebenfalls in fünf Spielen zum Einsatz. Dabei gelang ihm ein Tor. „Ich wollte so hoch spielen, wie es geht. Ich denke, dass ich das hier in Nettetal packen kann und freue mich auf die nächste Saison“, ließ Stegner bei der offiziellen Vorstellung verlauten.