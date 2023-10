Rekordspieler im Verein Istrefi ist der erste „Hunderter“ bei Union Nettetal

Mit seinen 29 Jahren gehört er bei den Nettetalern zu den erfahrensten Akteuren des Teams, zuvor kam er ebenfalls für den 1. FC Mönchengladbach, TSV Meerbusch und SV Straelen in der Oberliga zum Einsatz. Nach dem Aufstieg der Straelener bestritt er in der Saison 2018/19 auch in elf Spielen der Regionalliga. Am Saisonende verabschiedete er sich allerdings von der Römerstraße und wechselte nach Nettetal. Dort fühlt er sich seit viereinhalb Jahren extrem wohl. „Im Verein herrscht Ruhe. Ich komme mit allen Beteiligten immer gut klar, sei es mit dem Vorstand, den Trainern oder auch mit meinen Mitspielern. Das ist das, was mir gefällt, weil ich selbst vom Typ her auch eher ruhig bin“, sagt Istrefi. „Wir sind in Nettetal eine echte Einheit.“