Sieg gegen St. Tönis Derby, Drama, drei Punkte für Union Nettetal

Nettetal versuchte durch mehrere Wechsel und frischen Kräfte dann den einen Punkt festzuhalten und weiterhin Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Als der eingewechselte Aaron Thomas dann in der Nachspielzeit im Strafraum zu Fall gebracht wurde, ertönte wieder der Elfmeterpfiff. Lekaj trat zum Elfmeter an und verwandelte in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:2. Mit viel Leidenschaft überstand der SCU dann die erneuten sechs Minuten Nachspielzeit. „Das waren brutal wichtige Punkte für uns“, sagte Schwan.