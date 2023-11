Union Nettetal Beste Saisonleistung beim 4:0 in Kleve

Die Nettetaler setzten in der zweiten Halbzeit immer wieder Nadelstiche nach vorne. Dennoch ließ der zweite Treffer eine ganze Weile auf sich warten. Kurz nach Wiederanpfiff hatten die Nettetaler zudem Glück, da Diwan Duyar nach einer Hereingabe von Matti Völkel nur den Pfosten traf (49.). Als der wieder in die Startelf gerückte Drilon Istrefi sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, flanke er den Ball in den Strafraum der Klever – per Direktabnahme erhöhte Alaisame am zweiten Pfosten auf 2:0 (77.). „Das war dann schon die Vorentscheidung, weil wir über 90 Minuten die dominantere Mannschaft waren und Kleve dann den Zahn gezogen haben“, so Schwan.