Union Nettetals Trainer vor Duell gegen Hamborn : Schwan rechnet mit „40+x“-Punkten für den Klassenerhalt

Andreas Schwan, Trainer beim SC Union Nettetal. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Am Samstag gastiert der SC Union Nettetal bei Oberliga-Aufsteiger SF Hamborn. Nach 15 Spieltagen hat die Elf von Andreas Schwan schon 24 Zähler auf dem Konto – aufgrund der großen Liga mit 21 Teams rechnet der Coach damit, dass in diesem Jahr mehr als 40 Punkte für den Klassenerhalt benötigt werden.

Bereits am Samstag um 15 Uhr tritt der SC Union Nettetal bei Aufsteiger Sportfreunde 07 Hamborn an. Das Spiel wurde kurzfristig um eine Stunde vorgezogen, damit es auf der Bezirkssportanlage im VT Ripkens Sportpark an der Westerwaldstraße auch auf Rasen stattfinden kann. Zuletzt trafen beide Teams vor neun Jahren in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Damals gewann Nettetal 1:0.

Die Hamborner haben eine langjährige Vergangenheit in der damaligen Verbandsliga und Oberliga Nordrhein und waren in den 1960er- und 1970er-Jahren auch einige Spielzeiten in der Regionalliga West vertreten. In der jüngeren Vergangenheit gingen die Sportfreunde in der Bezirks- und Landesliga an den Start. „Hamborn spielt als Aufsteiger bislang eine gute Rolle und steht zurecht über dem Strich. Die Mannschaft ist nicht der klassische Aufsteiger, da sie zahlreiche oberligaerfahrene Akteure in den Reihen hat und im Sommer einige Spieler vom TV Jahn-Hiesfeld bekommen haben. Ich rechne mit einem starken Gegner. Wir wollen aber punkten, um unsere Lage bis zur Winterpause, was den Blick nach unten angeht, weiter zu verbessern“, sagt SCU-Coach Andreas Schwan.

Derzeit beträgt der Unioner Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz neun Punkte. Aufgrund der 40 Spieltage rechnet Schwan mit deutlich mehr als 40 Punkten, die man für den Klassenerhalt benötigt. Nach 15 Spielen hat seine Mannschaft bereits 24 Punkte auf der Habenseite.

Verletzungsbedingt stehen für die Auswärtspartie Lukas Hartmann und Leon Falter nicht zur Verfügung. Zudem muss der Drei-Tore-Mann vom vergangenen Wochenende, Morten Heffungs, aus beruflichen Gründen passen. Die Nettetaler Mannschaft hat aber nicht nur zuletzt beim 4:0-Heimerfolg über den FC Kray gezeigt, dass sie personelle Ausfälle gut gemeistert bekommt. „Es spricht für die Jungs, dass wir die Ausfälle intern kompensieren können und durch die Konkurrenz im Kader auch in der Breite gut aufgestellt sind“, sagt Schwan. Exemplarisch dafür nannte er Florian Wolters, der zuletzt im Spiel gegen Kray in der zweiten Halbzeit für Jan Pöhler zum Einsatz kam und im Auswärtsspiel bei TuRu Düsseldorf Kapitän Pascal Schellhammer von der ersten Minute an in der Viererkette ersetzte.