Nach Remis gegen Ratingen Ärgert Union Nettetal das nächste Topteam?

Personell steht Leon Falter für dieses Spiel urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Das restliche Personal dürfte dem Kader dem Ratingen-Spiel ähneln und sich daher nach aktuellem Stand nicht ändern. Ob es Änderungen in der Startaufstellung geben wird, war Schwan nicht zu entlocken. „Grundsätzlich haben es die Spieler am vergangenen Wochenende gut gemacht. Wir werden uns als Team in der Trainingswoche gut auf das Spiel vorbereiten. Wer dann am Ende in der Startaufstellung stehen wird, werden wir sehen“, so Schwan.