1. FC Mönchengladbach startet in die Oberliga : Der Klassenerhalt wird eine Mammutaufgabe

Nehmen mit dem 1. FC Mönchengladbach das Ziel Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein in den Blick: Co-Trainer Timo Rheindorf (l.) und Coach „Dony“ Karaca (r.). Foto: Heiko van der Velden

Oberliga Niederrhein Nach einem spielfreien Wochenende zum Saisonauftakt startet der 1. FC Mönchengladbach am Sonntag gegen den FSV Duisburg in die Oberliga. Das Ziel von Coach „Dony“ Karaca ist klar – doch wie realistisch ist es? Eine Einschätzung.

Am Sonntag startet dann auch der 1. FC Mönchengladbach in die neue Saison der Oberliga-Niederrhein. Nachdem man in der vergangenen Spielzeit aus zehn Spielen lediglich einen Sieg ergattern konnte, soll nun einiges besser werden.

Die Vorbereitung machte dabei Lust auf mehr. Als ersten Gegner empfangen die Westender am Sonntag den FSV Duisburg. In der abgebrochenen Vorsaison gab es dabei nach früher Führung am Ende eine hauchdünne 1:2-Niederlage in Duisburg. Somit wäre eine Rechnung noch zu begleichen. Der FSV startete am vergangenen Sonntag mit einem 2:0-Sieg gegen das ambitionierte Team des 1. FC Monheim in die Saison. Trainer „Dony“ Karaca erwartet ein kampfbetontes Spiel mit viel Tempo.

Zwei Neuzugänge aus der Landesliga: Lasse Buschmann (26, l.) kommt vom DJK/VfL Giesenkirchen zu den Westendern. Foto: Heiko van der Velden

Personalien Der Mönchengladbacher Mannschaft stand im Sommer ein großer Umbruch bevor. Neben einigen jungen Talenten aus der eigenen Jugend, stießen auch externe Neuzugänge zur Mannschaft hinzu. Trainer „Dony“ Karaca lotste so zum Beispiel seinen alten Schützling Lasse Buschmann (26) vom Landesligisten DJK/VfL Giesenkirchen zu den Westendern, der bereits bei Fortuna Mönchengladbach unter Karaca spielte. Mit Daniel Nkongo (21) kehrte zudem ein Offensivspieler wieder zurück zum Oberligisten, der bereits in der Jugend für den Verein auflief. Er kommt dabei vom Landesligisten VfR Fischeln. Mit Torwart Cameron Kemp (22) und Ryo Iwata (21) schlossen sich zudem zwei Spieler der Mannschaft an, die in der annullierten Vorsaison für den Mittelrheinligisten VfL Alfter aktiv waren.

Offensivspieler Daniel Nkongo (21, r.) kehrt zum Oberligisten zurück, bereits in der Jugend lief er für den Verein auf. Foto: Heiko van der Velden

Auch in der Saison 2021/22 hat der 1. FC einen Spieler Namens Lombaya in seinen Reihen. Während in der vergangenen Saison der ehemalige Nachwuchskicker des FC Bayern München, Ronald Lombaya (20) im Trikot der Mönchengladbacher auflief, ist es in der aktuellen Spielzeit sein Bruder Martini Lombaya (26). Der Mittelfeldspieler spielte zuletzt für den SVS Kornwest in der Landesliga Württemberg. Weitere Stationen waren zuvor unter anderem FC Hansa Rostock II und SSV Ulm II. Durch weitere Neuzugänge scheint der Kader nun deutlich an Qualität gewonnen zu haben. Hervorheben möchte Karaca allerdings keinen Spieler: „Alle ziehen mit und arbeiten gut.“

Vorbereitung Hier wählten die Verantwortlichen des 1. FC zuerst bewusst Spiele gegen untere Mannschaften, um nach der monatelangen Zwangspause wieder reinzukommen. Ohnehin war für das Trainerteam schwer abzuschätzen, wie spielstark die neue Mannschaft nach dem Umbruch überhaupt ist und wie schnell das Team zueinanderfindet. Doch von Spiel zu Spiel steigerte sich die Mannschaft. Bei 13 Spielen gingen nur zwei Duelle verloren. Siege gab es unter anderem gegen die Landesligisten VSF Amern, VfR Fischeln, Rather SV und FSV Fohwinkel. Kurios: Alle Spiele endeten dabei 2:1 für die Mönchengladbacher.

Stärken und Schwächen Konditionell scheinen die Spieler auf einem guten Level zu sein, um auch über die vollen 90 Minuten das Tempo in der Liga mithalten zu können. Ein „Einbrechen“ im zweiten Durchgang sollte somit ausgeschlossen sein. Defizite bestehen dagegen noch im taktischen Bereich. Bei der großen Neuformierung des Kaders dürfte diese Tatsache allerdings auch wenig überraschend sein. Bis nun hier alle Puzzelteile ineinandergreifen, wird es vermutlich auch noch einige Wochen dauern. Dennoch scheint man auf dem richtigen Weg zu sein.