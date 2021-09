„Die Höhe der Pleite ist nicht akzeptabel“ : 0:8-Debakel für den 1. FC Mönchengladbach in der Oberliga

Fußball-Oberliga Mit einer desolaten Leistung hat der 1. FC Mönchengladbach im Kellerduell gegen den TV Jahn-Hiesfeld eine herbe Klatsche kassiert. 0:8 ging das Team von Dony Karaca zu Hause unter. Der kündigte nun eine harte Trainingswoche an.

Das war deutlich: Der 1. FC Mönchengladbach kassiert im Sechs-Punkte-Spiel gegen den TV Jahn-Hiesfeld eine deutliche 0:8-Niederlage. Bereits zur Halbzeit war das Spiel beim Stande von 0:3 bereits entschieden. Vor allem Gästespieler Rene Biskup bekam der FC nicht in den Griff. Der 20-Jährige, der früher in der Junioren-Bundesliga für den FC Schalke 04 aktiv war, erzielte seine ersten vier Saisontreffer für die Hiesfelder. Der Einsatz von Marcel Lüft kam im fünften Saisonspiel der Westender noch zu früh. Aber auch Lüft alleine hätten bei diesem deutlichen Ergebnis nicht viel ausrichten können.

Die Ausgangslage vor dem Spiel schien eigentlich durchaus für Punkte für die Mönchengladbacher zu sprechen, doch daraus wurde am Sonntag so einmal überhaupt nichts. Anstatt weiterer Saisonzähler machte der 1. FC den Gegner stark und ließ das Team dabei in der Tabelle an sich vorbeiziehen.