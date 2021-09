„Haben uns mehr erhofft“ : 1. FC Mönchengladbach enttäuscht gegen SC Velbert

Fußball-Oberliga Viel vorgenommen, wenig umgesetzt: Die Mönchengladbacher haben am vierten Spieltag der Oberliga eine 0:4-Pleite hinnehmen müssen. FC-Coach „Dony“ Karaca war mit der Leistung seiner Mannschaft absolut nicht zufrieden.

Der 1. FC Mönchengladbach hat in der Oberliga gegen den SC Velbert eine deutliche 0:4-Packung kassiert. Dabei hatten die Westender sich für das zweite Heimspiel so viel vorgenommen. An die gute Leistung der letzten Wochen konnte man dabei allerdings nicht anknüpfen. Dabei kamen die Hausherren eigentlich gut in die Partie. Ryoya Aota (10.) hatte gleich zu Beginn eine gute Tormöglichkeit. Nach einer Flanke von der linken Seite, setze er den Ball allerdings aus aussichtsreicher Position weit über das Gehäuse der Velberter. In der Folge überwogen dann die Spielanteile bei den Gästen. Durch unnötige Ballverluste brachte der FC den Gegner immer wieder ins Spiel. Ein eigentlich harmloser Ball im Spielaufbau sorgte für den ersten Gegentreffer der Partie, nachdem die Mönchengladbacher das Leder direkt in die Füße der Velberter gespielt hatten. Ahmet Kizilisik (30.) ließ sich dieses Geschenk nicht entgehen. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kam es dann noch dicker. Das 0:2 durch Ibrahim Bayraktar (45.+2) sorgte für hängende Köpfe.