Union Nettetal Gute Leistung gegen Ligaprimus Baumberg nicht belohnt

Trotz gutem Spiel musste sich der SC Union Nettetal beim Tabellenführer, den Sportfreunden Baumberg, am Freitagabend mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Das Team von Andreas Schwan fand gut in die Partie, erspielte sich vor allem in den ersten 30 Minuten einige gute Gelegenheiten im letzten Drittel. Einzig der Torerfolg fehlte dem SCU.