Remis in Essen Trotz guter Chancen bleibt Union Nettetal torlos

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren zunächst besser ins Spiel. Union brauchte zunächst einige Minuten, um in die Partie zu kommen. In der Schlussphase des Spiels war dann allerdings wieder die Schwan-Elf am Drücker. Nachdem sich Leon Falter (70.) gegen gleich drei Gegenspieler durchgetankt hatte, fand er an der Strafraumkante nicht den richtigen Abschluss und wurde im letzten Moment geblockt. In den Schlussminuten versuchten es die Essener vorrangig mit hohen Bällen in den Strafraum, die Nettetal allerdings allesamt aus der Gefahrenzone geköpft bekam. Verlassen konnten sich die Nettetaler auch auf Torwart Daniel Leupers (75.), der im zweiten Durchgang einen Schuss aus dem Rückraum in höchster Not parierte.