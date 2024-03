Niederlage für Nettetal Gute Leistung, aber keine Punkte gegen Schonnebeck

Am Ende fehlte den Nettetalern das nötige Spielglück in den entscheidenden Situationen. Nach einem Schnittstellenpass über Schonnebecks rechte Seite lief Stürmer Calvin Küper ein und traf in die lange Ecke in der 6. Minute zum 1:0 der Hausherren. Nettetal monierte in dieser Situation eine Abseitsstellung des Tabellenvierten. „Schade, weil der Beginn des Spiels uns gehörte“, sagte Schwan. Die erste Chance erspielten sich die Nettetaler bereits in der 2. Minute nach einer Umschaltsituation zwischen Phillip Spickenbaum und Ilyas Vöpel. Der Ball wurde im letzten Moment am kurzen Pfosten geklärt. Nach der Führung übernahm Schonnebeck die Kontrolle im Spiel. Nettetal brauchte anschließend einige Minuten, um sich an das Spiel der Heimmannschaft und deren Ballbesitzphasen zu gewöhnen. Doch mit zunehmender Spielzeit kämpften sich die Nettetaler zurück ins Spiel und gewannen mehr Zweikämpfe. Im Ballbesitzspiel agierte man fortan mutiger und versuchte Schonnebeck damit unter Druck zu setzen.